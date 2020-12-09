В Таганроге после кражи из «самолета Судного дня» возбудили уголовное дело

Следователи МВД в Ростовской области возбудили уголовное дело по о краже в особо крупном размере после того, как на аэродроме в Таганроге похитили радиоаппаратуру из самолета Ил-80.

Как сообщили в областном управлении МВД, руководство сообщило в полицию, что из самолета похитили имущество на сумму более миллиона рублей.

Кражу совершили на аэродроме «Таганрог-Южный», где самолет проходил техническое обслуживание. Следы взлома на грузовом люке лайнера заметили 4 декабря, сообщал телеканал РЕН. По сведениям источников «Интерфакса» и РЕН, воры похитили 39 блоков радиостанций и платы из пяти таких же демонтированных блоков.

Анонимный телеграм-канал «112» писал, что в краже подозревают работников аэродрома. В самолете нашли отпечатки пальцев и обуви преступников.

Ил-80 называют одним из самых секретных самолетов России. Он создан на базе Ил-86. Как пишет РИА Новости, воздушное судно называют «самолетом Судного дня» — оно предназначено для управления войсками в условиях ядерной войны. На вооружение в России приняты четыре Ил-80.