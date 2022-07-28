Верховная рада разрешила освобождать от уголовного преследования военнопленных, которых будут обменивать

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Верховная рада приняла закон, регулирующий процедуру обмена военнопленными. Соответствующие поправки вносятся в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительные кодексы Украины.

Согласно документу, военнослужащих, находящихся в украинском плену и включенных в списки на обмен, будут освобождать от уголовного преследования, а уже осужденных — от исполнения наказания. Если обмен пленными по какой-то причине не состоялся, осужденного вернут отбывать назначенное наказание.

Как отмечает «Украинская правда», также в законе предусмотрен случай, когда уже обменянный военнослужащий вновь будет отправлен в тюрьму, если его снова задержат за участие в боевых действиях на территории Украины до истечения сроков давности по его приговору.

23 мая в Украине приговорили к пожизненному заключению за убийство мирного жителя Сумской области российского военного Вадима Шишимарина. Это был первый приговор российскому военнослужащему за преступления, совершенные в ходе вторжения 2022 года.

31 мая российским артиллеристам Александру Бобыкину и Александру Иванову назначили по 11,5 годам лишения свободы за обстрел гражданских объектов в Харьковской области.

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