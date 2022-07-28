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В Тюмени судья распустила коллегию присяжных по делу об убийстве восьмилетней девочки, обвиняемым по которому проходил бывший полицейский Виталий Бережной.

Восьмилетняя Настя Муравьева пропала в Тюмени 30 июня 2021 года. Ее тело, завернутое в пакет, нашли 19 августа примерно в двух километрах от дома, где она жила. Через шесть дней по подозрению в совершении преступления был задержан бывший полицейский Виталий Бережной. Первоначально он признался в убийстве, однако затем его защита заявила, что он невиновен, а признание было выбито под пытками.

В пресс-службе судебной системы региона заявили, что присяжные нарушили тайну совещательной комнаты, в связи с чем будет сформирована новая коллегия и процесс начнется заново.

Как сообщает издание Neft.media, накануне в СМИ и телеграм-каналах региона появилась информация о том, что присяжные вынесли оправдательный вердикт, хотя в ходе заседания, как сообщили в пресс-службе, он еще не был оглашен. Независимых подтверждений тому, был ли действительно оглашен приговор, нет, так как дело рассматривалось в закрытом режиме.

Анонимный телеграм-канал «Тюменская уМоора» утверждал, что вердикт был оправдательный, но с этим не согласилась судья, которая взяла его «на проверку» и на два дня удалилась в совещательную комнату. Телеграм-канал утверждал, что в это время силовые структуры начали давить на присяжных с целью изменить вердикт на обвинительный — так как следствие вели и в случае оправдательного приговора это могло бы негативно сказаться на их карьере.

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