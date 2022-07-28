Путин назначил нового начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил. Им стал Виктор Горемыкин

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-полковника Виктора Горемыкина заместителем главы Минобороны — начальником Главного военно-политического управления Вооруженных сил.

С ноября 2021 года эту должность занимал генерал-полковник Геннадий Жидко.

Указ опубликован на официальном портале правовой информации. Он вступает в силу со дня подписания.

Виктор Горемыкин поступил на службу в Главное управление кадров министерства обороны в 2000 году, а в апреле 2009 года возглавил управление.

В конце мая группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team сообщила, что командование российскими войсками в битве за Донбасс было передано бывшему заместителю министра обороны Геннадию Жидко.

Подробнее о кадровых перестановках Минобороны

Как утверждают источники «Медузы», Путин очень не хочет, чтобы кто-нибудь из российских генералов набрал популярность на фоне войны в Украине. Ведь они могут перестать ему подчиняться

Подробнее о кадровых перестановках Минобороны

Как утверждают источники «Медузы», Путин очень не хочет, чтобы кто-нибудь из российских генералов набрал популярность на фоне войны в Украине. Ведь они могут перестать ему подчиняться