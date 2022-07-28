МВД РФ отчиталось о создании временных управлений в оккупированных Херсонской и Запорожской областях

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На территории Херсонской и Запорожской областей Украины, оккупированных российскими войсками, созданы временные управления министерства внутренних дел РФ. Об этом заявили в самом МВД.

Согласно сообщению ведомства, сотрудники временных подразделений уже приступили к «охране общественного порядка, обеспечению безопасности дорожного движения, проведению оперативно-розыскных мероприятий и следственной работе».

В пресс-релизе говорится, что в оккупированных областях развернуты пункты временной дислокации российских полицейских, обеспечена работа дежурной части и контрольно-пропускного режима, а также подготовлен автотранспорт для патрулирования.

Помимо этого, сотрудники правоохранительных органов работают с местными «гражданскими администрациями» для обмена навыками и опытом, «обучения сотрудников основополагающим принципам работы», заявили в ведомстве.

В начале июня проект Astra сообщал, что из Подмосковья и Санкт-Петербурга отправляли полицейских в оккупированные города Украины «для создания там новой полиции по образу и подобию России». Чуть позже издание 161.ru писало, что ростовских полицейских отправили в самопровозглашенные ЛНР и ДНР, поскольку там «охранять города некому».

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