Глава департамента здравоохранения Нью-Йорка призвал ВОЗ переименовать оспу обезьян из-за риска стигматизации геев и темнокожих

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Руководитель городского департамента здравоохранения и психологической гигиены Нью-Йорка Ашвин Васан призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) изменить название оспы обезьян. Обращение Васана опубликовано на сайте его департамента.

В письме, датированном 26 июля, Васан отметил, что ВОЗ еще в середине июня пообещала переименовать оспу обезьян — после того, как группа ученых обратила внимание, что нынешнее название может стать поводом для дискриминации выходцев из Африки.

Васан указывает, что название «оспа обезьян» является некорректным. Оно появилось, потому что данный вирус впервые обнаружили у лабораторных обезьян. В то же время естественная история происхождения вируса пока неизвестна.

Глава департамента здравоохранения Нью-Йорка добавил, что из-за особенностей распространения оспы обезьян — почти все случаи заболевания обнаружили в — название заболевания может стигматизировать не только темнокожих, но и представителей ЛГБТ.

Мы опасаемся, что последствия стигмы, связанной с «обезьяньей оспой», могут усугубиться, учитывая, что во многих случаях передача вируса происходит главным образом среди геев, бисексуалов и других мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, — группы населения, которая, как мы знаем, постоянно сталкивается со стигмой, маргинализацией, насилием и даже криминализацией.

Васан отметил, что в начале пандемии коронавируса в 2020 году комиссия по правам человека Нью-Йорка зафиксировала семикратный рост жалоб на случаи агрессии по отношению к людям азиатского происхождения. «Слова могут спасти жизни или подвергнуть их дальнейшему риску; таким образом, мир не может снова повторить эти ошибки в номенклатуре [заболеваний]», — резюмировал Васа.

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