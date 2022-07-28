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Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил уверенность в том, что нижняя палата российского парламента примет законопроекты, запрещающие пропаганду «нетрадиционных ценностей», сообщает «Интерфакс».

«Учитывая высказанную позицию большинства фракций, есть уверенность, что законопроекты, запрещающие пропаганду нетрадиционных ценностей, а также устанавливающие ответственность за ее распространение, будут приняты», — заявил Володин журналистам.

По словам спикера Госдумы, планируется организовать публичное обсуждение этих законопроектов и «в ходе осенней сессии выйти на их рассмотрение».

Володин напомнил, что в Госдуму уже внесен один такой законопроект, подготовленный группой депутатов от КПРФ и «Справедливой России», а председатель комитета по информационной политике Александр Хинштейн объявил о работе над другим подобным документов, который пока проходит согласование в правительстве.