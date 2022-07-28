Бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову оштрафовали на 50 тысяч рублей за «дискредитацию» армии

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Мещанский суд Москвы оштрафовал бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову на 50 тысяч рублей по статье о «дискредитации» российской армии. Об этом сообщает «РИА Новости».

Поводом для административного дела стало высказывание журналистки о войне, которое она сделала 13 июля у здания Басманного суда, где рассматривался вопрос об аресте муниципального депутата . В том интервью Овсянникова назвала российское вторжение в Украину «ужасным преступлением», за которое виновные «будут сидеть на скамье подсудимых в международном трибунале». 17 июля Овсянникову задержали и доставили в полицию, где на нее составили протокол об административном правонарушении.

«Я сказала, что война — это самое ужасное преступление XXI века. У вас есть какие-нибудь сомнения на этот счет? Каждый нормальный человек в этом мире понимает, что война это ужас, кровь, позор, множество покалеченных жизней. И никакие цели не могут оправдывать убийство мирных граждан. За что вы меня судите? Я гражданин РФ. Право на свободу слова и мысли мне гарантировано Конституцией», — приводит слова Овсянниковой из зала суда телеграм-канал «Осторожно, новости».

14 марта Овсянникова ворвалась в прямой эфир программы «Время» на Первом канале с антивоенным плакатом. На нем, в частности, были такие слова: «Не верьте пропаганде. Здесь вам врут». Овсянникову оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии из-за видео с призывом устраивать массовые протесты, записанное до ее появления в эфире с плакатом, но за саму акцию ничего не предъявили.

15 июля Марина Овсянникова провела одиночный пикет на Софийской набережной. Она держала в руках плакат со словами: «Путин — убийца. Его солдаты — фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?».

Подробнее об акции Овсянниковой

«Все без исключения понимают, что врут» «Медуза» рассказывает историю Марины Овсянниковой, вышедшей с антивоенным плакатом в эфир Первого канала. Бонус: что на канале происходит из-за войны

Подробнее об акции Овсянниковой

«Все без исключения понимают, что врут» «Медуза» рассказывает историю Марины Овсянниковой, вышедшей с антивоенным плакатом в эфир Первого канала. Бонус: что на канале происходит из-за войны