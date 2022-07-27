«Коммерсант»: в большинстве регионов России закончилась вакцина «Спутник Лайт»

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В большинстве регионов России для ревакцинации больше недоступна однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». Сделать бустерную прививку врачи предлагают первым компонентом «Спутника V», сообщает «Коммерсант».

Издание упомянуло в своей статье следующие регионы: Хабаровский край, Амурская, Саратовская, Иркутская, Ульяновская области, Бурятия и Крым. «Спутника Лайт» также нет среди предлагаемых вакцин в Петербурге и Москве.

В саратовском Минздраве рассказали, что «Спутник Лайт » закончился. В администрации Курской области сообщили, что в нескольких медицинских организациях есть «минимальные остатки „ Лайта “».

Как отмечает «Коммерсант», по данным реестра Росздравнадзора, в июле в гражданский оборот была введена только одна серия «Спутника Лайт ». До этого две серии были введены в январе. Каждая из серий, по словам источника издания, может содержать от 10 до 30 тысяч доз.

Гендиректор компании Сергей Шуляк уточнил, что «Спутник Лайт » был нужен, чтобы прививать некоторые категории людей (например мигрантов), когда второго компонента «Спутника V» было недостаточно. Сейчас, по словам Шуляка, этот дефицит устранили, поэтому потребность в «Лайте» пропала.

«Спутник Лайт» — единственный зарегистрированный в России препарат, для вакцинации которым требуется только один укол. Он представляет собой первый компонент двухкомпонентной вакцины «Спутник V».

Вакцина «Спутник Лайт» была зарегистрирована в мае 2021 года. Минздрав заявлял, что в России она будет использоваться только для повторной вакцинации.

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