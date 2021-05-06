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Минздрав РФ зарегистрировал однокомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник Лайт», сообщает «Интерфакс»

«Эффективность однокомпонентной вакцины составила 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации», — говорится в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций, курирующего создание препарата.

Стоимость этой вакцины на зарубежных рынках составит менее 10 долларов.

«Спутник Лайт» может использоваться «для быстрого формирования популяционного иммунитета в условиях неблагоприятного развития эпидпроцесса», добавили в Минздраве.

«Спутник Лайт» — первый компонент двухкомпонентной вакцины «Спутник V». Обе их разработал московский центр имени Гамалеи. Это уже четвертая российская вакцина от ковида, зарегистрированная Минздравом — после препаратов «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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