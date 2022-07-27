Карты «Мир» начнут принимать в Иране

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Власти России и Ирана договорились об активации в Иране российской платежной системы «Мир», заявил замглавы МИД этой страны Мехди Сафари в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что не знает, можно ли уже использовать карты «Мир» в Иране, но сказал, что, по его мнению, система будет «скоро» активирована.

«Соглашение на этот счет есть», — сказал он.

Он также заявил, что страны обсуждают создание межбанковской системы для денежных переводов между двумя странами вместо системы SWIFT.

Разговоры о возможном начале использования карт «Мир» в Иране и других странах активизировались после введения против России санкций из-за вторжения в Украину и отключения РФ от систем Visa и Mastercard, в результате которого многие россияне потеряли возможность использовать свои банковские карты за рубежом.

Сейчас карты «Мир» принимают, согласно официальному сайту системы, в Беларуси, Армении, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане, Турции, Вьетнаме, Южной Корее, а также на территории Южной Осетии и Абхазии. В конце июля стало известно, что карты «Мир» стали принимать банкоматы на Кубе.

Читайте также

Война Сто пятьдесят четвертый день

Читайте также

Война Сто пятьдесят четвертый день