Иран будет ремонтировать российские самолеты и поставлять комплектующие для них

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Иран подписал с Россией соглашение, которое предусматривает поставку деталей и оборудования для российских самолетов, а также ремонт и техническое обслуживание бортов. Об этом сообщило агентство Mehr со ссылкой на Управление гражданской авиации Ирана.

Соглашение было подписано во время визита в Иран заместителя министра транспорта России (его имя Mehr не называет), который встретился с руководителем Управления гражданской авиации Ирана Мохаммадом Мохаммади-Бахшем.

Также стороны договорились об увеличении количества рейсов между Россией и Ираном до 35 в неделю.

После вторжения РФ в Украину Евросоюз закрыл небо для российских самолетов, запретил поставки запчастей для них, техобслуживание, поддержку и страхование, а также обязал лизинговые фирмы добиться возврата самолетов, сданных в аренду российским перевозчикам.

В июле власти США заявили, что Россия планирует закупить у Ирана несколько сотен беспилотников (в частности, боевых «Шахид»), чтобы использовать их в Украине. В Иране такие планы отрицали. Несколько дней назад украинское издание «Цензор.нет» сообщило, что первую партию беспилотников уже отправили в Россию. Но Белый дом утверждает, что пока не видел признаков закупки и доставки БПЛА.

В середине июля президент России Владимир Путин посетил Тегеран, где проходил саммит стран — гарантов сирийского урегулирования: России, Ирана и Турции. Для Путина это был первый после вторжения в Украину визит за пределы стран бывшего СССР.

Подробнее об отношениях России с Ираном Оказавшись в международной изоляции, Россия начала сближение с Ираном и Турцией. То есть Путин все-таки нашел себе союзников для борьбы с Западом?