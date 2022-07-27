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Кремль пообещал принять «меры давления» на западные СМИ, которые работают в России. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал в беседе с журналистами решение Европейского суда общей юрисдикции о запрете вещания телеканала RT France.

Наступление на свободу слова, на свободу СМИ в европейских государствах, в том числе и во Франции, — это тот процесс, который вызывает нашу обеспокоенность и сожаление. Разумеется, мы принимаем и будем принимать аналогичные меры давления на западные СМИ, которые работают у нас в стране. Мы так же не будем давать им работать у нас в стране, и здесь никакой мягкой позиции не будет.

27 июля Европейский суд отклонил иск RT France, в котором телеканал требовал отмены решения Совета ЕС о временном запрете на его вещание.

Ограничения на трансляцию RT в Европе были введены 1 марта после начала российского вторжения в Украину. В решение Совета ЕС говорилось, что Российская Федерация через подконтрольные ей СМИ ведет «пропагандистскую кампанию, оправдывающую агрессию против Украины и направленную против гражданского общества Евросоюза, грубо искажая и манипулируя фактами».

RT France пообещал обжаловать сегодняшнее решение Европейского суда.

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