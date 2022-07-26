«Верстка»: семья главы Роскомнадзора Андрея Липова владеет имуществом более чем на 600 миллионов рублей

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Руководителю Роскомнадзора Андрею Липову и членам его семьи принадлежат автомобили и недвижимость на общую сумму более 600 миллионов рублей. Об этом сообщило издание «Верстка» со ссылкой на сведения из Росреестра и базы ГИБДД, а также на данные из утечки «Яндекс. Еды».

В частности, семья Липова владеет участком в деревне Каменка, которая в 2012 году вошла в состав Москвы. Площадь участка 4,4 тысячи квадратных метра, на нем расположены два коттеджа. Стоимость домов и земли может составлять от 450 до 500 миллионов рублей. Раньше ими владели Липов и его жена, но после назначения Липова главой Роскомнадзора в 2020 году собственниками земли и домов стали дети чиновника.

Также «Верстка» нашла у семьи Липовых три квартиры в Москве. Их общая площадь составляет 285 квадратных метров, а общая стоимость может достигать 127,5 миллиона рублей. Также жена Липова владеет внедорожником Range Rover 2014 года выпуска (в момент покупки такая машина стоила около трех миллионов рублей), а сын — автомобилем Toyota Land Cruiser Prado 2014 (в момент покупки средняя цена составляла 2,5 миллиона рублей).

Изначально «Верстка» сообщила, что Липов в последние два года не публиковал декларации о доходах, таким образом нарушая закон. Позднее издание уточнило, что декларации публиковались, но не на сайте Роскомнадзора, а на сайте Минцифры. В них указано, что глава Роскомнадзора владеет лишь двумя квартирами.

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