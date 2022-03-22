В сети опубликовали карту с утекшими данными пользователей «Яндекс.Еды»

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Пользователи сети обнаружили сайт с картой, где указаны более 58 тысяч адресов, использованных клиентами сервиса доставки «Яндекс.Еда».

В основе сайта лежит база данных пользователей «Яндекс.Еды», об утечке которой сама компания «Яндекс» сообщила 1 марта. Карта, представленная на сайте, содержит 58 370 адресов, в том числе более 18 тысяч — в Москве и Подмосковье.

На главной странице сайта есть такое сообщение (авторская орфография и пунктуация сохранены): «После начала военной спецоперации России на Украине, в результате массовых кибер атак на веб ресурсы РФ множество личных данных было незаконно выложено в сеть. Мы публикуем базу с персональной информацией россиян, которой могут воспользоваться с целью запугивания и обмана. Вы можете проверить по телефону или фамилии, какая информация есть у преступников, чтобы понимать риски. Предупрежден значит вооружен!»

На главной странице сайта можно найти данные пользователей, попавших в базу, по фамилии или номеру телефона. Корреспондент «Медузы» нашел в представленной базе адреса, номера телефонов и имена нескольких своих коллег и знакомых.

Авторы сайта указали номер телефона для тех, кто хочет, чтобы их имя убрали из опубликованной базы. Телефонный номер меняется при каждом обновлении страницы. Как отмечает Forbes, ни один из опубликованных номеров не был доступен.

Представитель «Яндекс.Еды» сообщил Forbes, что «специалисты проверяют данные на сайте». На момент публикации этой заметки сайт с картой утекших адресов перестал открываться у пользователей из России.

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