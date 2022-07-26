Великобритания ввела санкции против 29 российских губернаторов и племянников Алишера Усманова

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Великобритания ввела в отношении еще 42 человек санкции из-за российского вторжения в Украину. Обновленный санкционный список опубликован на сайте британского правительства.

Великобритания ввела санкции в отношении 29 глав регионов России. Среди них — Андрей Воробьев (Московская область), Александр Богомаз (Брянская область), Роман Старовойт (Курская область), Евгений Куйвашев (Свердловская область), Алексей Текслер (Челябинская область), Владимир Уйба (Коми).

Также под санкции попали министр юстиции России Константин Чуйченко и его заместитель Олег Свириденко. Кроме того, ограничения ввели в отношении главного редактора Sputnik International Антона Анисимова, британского блогера Грэма Филлипса, представителей самопровозглашенной ЛНР, а также выходцев из Сирии и Палестины. Также санкции ввели в отношении Сарвара и Санжара Исмаиловых, племянников бизнесмена Алишера Усманова.

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