Московский скоростной диаметр будет платным для транзитных автомобилей

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Московский скоростной диаметр — дорога, которая позволит пересечь город за 40 минут — будет платной для транзитных автомобилей, сообщается в телеграм-канале мэра Москвы Сергея Собянина.

Плата будет взиматься с 1 января 2023 года. Тарифы пока не объявлены.

Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Для жителей Москвы и Подмосковья проезд по скоростному диаметру будет бесплатным.

Также телеграм-канал отмечает, что на магистрали запрещено движение грузовых автомобилей. Исключение — машины с пропусками для проезда по Московскому региону. Эти ограничения, говорится в сообщении, призваны снизить нагрузку на магистраль и сократить время в пути для жителей региона.

Московский скоростной диаметр — это бессветофорная магистраль длиной 68 километров. Она пройдет от Симферопольского шоссе до магистрали Москва—Санкт-Петербург с ответвлением на трассу Москва—Казань.

Проект завершен на 62%: строительство основного участка МСД — Северо-Восточной хорды — планируется завершить осенью 2022 года, а Юго-Восточная хорда будет введена в эксплуатацию в 2023 году.