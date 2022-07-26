Более 100 семей обратились к Путину с требованием найти пропавших в Украине российских военных

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Члены семей 106 российских военнослужащих, пропавших в ходе войны в Украине, обратились к президенту РФ Владимиру Путину с требованием найти их. Об этом сообщает издание , в распоряжении которого оказалась копия переданного в приемную администрации президента обращения.

Судя по рассказанным в статье историям, жены и родители, подписавшие обращение, получают от властей противоречивые данные о происходящем с их родными. К примеру, у одной из героинь статьи, разыскивающей своего 19-летнего сына, есть «гора отписок: в одних говорится, что он жив и находится на войне, в других, что в плену на Украине, в третьих пишут, что погиб», сообщает издание.

Требуем найти наших близких. <…> Работа по поиску не ведется, так как они находятся в статусе пропавших без вести. Министерство обороны РФ более пяти месяцев блокирует изменение статуса военнослужащих независимо от постоянно меняющихся у них сведений. Родственникам приходится искать факты и доказывать самим, что их сын, муж в плену (погиб) — так по всей стране. Уполномоченные органы плохо ведут работу, помощи от командиров воинских частей нет.

Достоверных данных о количестве погибших на войне против Украины россиян нет. Журналистам удалось подтвердить гибель около пяти тысяч военнослужащих, однако эти данные явно ниже реального количества. Минобороны РФ не отчитывалась о погибших с конца марта, когда сообщило о 1351 погибшем. Власти Украины утверждают, что число погибших россиян приближается к 40 тысячам человек.

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