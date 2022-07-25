WSJ рассказала о разводе Сергея Брина из-за романа его супруги с Илоном Маском. Маск все отрицает

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Глава Tesla и SpaceX Илон Маск назвал чушью сообщения о том, что у него был роман с супругой сооснователя Google Сергея Брина Николь Шанахан.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники рассказала, что Брин подал на развод с Шанахан, узнав, что у нее был короткий роман с Маском. Он якобы начался в декабре 2021 года в Майами. Тогда супруги уже решили расстаться из-за трудностей в браке, возникших в пандемию, но продолжали жить вместе. Маск к тому времени расстался с певицей Граймс.

Собеседники издания утверждают, что из-за этого романа дружбе двух бизнесменов пришел конец и теперь Брин с Маском находятся в натянутых отношениях. Сооснователь Google также поручил своим финансовым консультантам продать акции Tesla, в которую бизнесмен инвестировал 500 тысяч долларов в 2008 году, писала WSJ.

«Это полнейшая чушь. Мы с Сергеем друзья и прошлой ночью были вместе на вечеринке. Николь за три года я видел лишь дважды, и оба раза в присутствии множества других людей. Ничего романтического», — написал Маск в твиттере, комментируя газетную публикацию.