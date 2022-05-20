Insider: стюардесса SpaceX обвинила Илона Маска в домогательствах. Бизнесмен назвал это вбросом

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Аэрокосмическая компания SpaceX в 2018 году выплатила 250 тысяч долларов стюардессе своего корпоративного авиапарка, которая заявила о противоправном сексуальном поведении основателя компании Илона Маска. Об этом сообщает американское издание Insider, ссылаясь на заявление подруги пострадавшей и ряд документов.

В 2016 году, когда Илон Маск летел в Лондон, говорится в заявлении, он вызвал к себе в комнату стюардессу, имя которой не раскрывается. Утверждается, что бизнесмен обнажил перед женщиной свои гениталии, потерся о ее ногу и предложил купить ей лошадь в обмен на эротический массаж.

SpaceX, основанная Илоном Маском, заплатила стюардессе, чтобы урегулировать иск о противоправном сексуальном поведении. Женщина получила деньги в рамках соглашения о прекращении трудовых отношений.

Илон Маск в кратком комментарии изданию сказал, что в этой истории «есть еще много интересного». «Если бы я был склонен к сексуальным домогательствам, вряд ли это был бы первый случай за всю мою 30-летнюю карьеру, когда об этом стало известно», — написал Маск в электронном письме. Он назвал историю «политически мотивированным вбросом».

В SpaceX это не комментировали. Вице-президент компании по юридическим вопросам Кристофер Кардачи сказал, что не будет комментировать «какие-либо мировые соглашения».

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск — самый обеспеченный человек в мире. По оценке Bloomberg, его состояние равняется 212 миллиардам долларов.