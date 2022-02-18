Илон Маск сравнил премьер-министра Канады Джастина Трюдо с Адольфом Гитлером. После запрета жертвовать криптовалюту протестующим дальнобойщикам

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Протестующие блокируют центр Оттавы, 15 февраля 2022 года Scott Olson / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

Основатель Tesla и богатейший человек в мире Илон Маск, который поддерживает , сатирически сравнил премьер-министра Канады Джастина Трюдо с Адольфом Гитлером.

16 февраля Маск опубликовал в твиттере фотографию Гитлера с двумя фразами по-английски: «Хватит сравнивать меня с Джастином Трюдо» вверху изображения и «У меня был бюджет» внизу. Так Маск отреагировал на сообщение CoinDesk о том, что власти Канады запретили проводить операции по 34 криптовалютным кошелькам, связанным с финансированием протестов в Канаде.

Илон Маск, живший в Канаде в подростковом возрасте, активно поддерживает демонстрантов. Когда в конце января канадские дальнобойщики в ходе акции «Конвой свободы» (Freedom Convoy) начали подъезжать на грузовиках к Оттаве, Маск твитнул: «Канадские дальнобойщики рулят». Глава Tesla сравнивал подавление мирного протеста в Канаде с фашизмом и говорил, что канадское правительство выбрало «путь тирании», когда обязало водителей вакцинироваться от коронавируса, чтобы иметь право пересекать границу с США.

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После публикации твита с фотографией Адольфа Гитлера Илон Маск получил тысячи негативных комментариев — и удалил твит. В государственном музее в Польше заявили, что использование образа Гитлера вызывает печаль и тревогу. «Это неуважение к памяти всех жертв [нацистского режима] и причиняет боль многим людям», — считают в музее.

Бизнесмена раскритиковал Американский еврейский комитет, назвавший твит оскорбительным. «Сравнение демократических лидеров с Гитлером — это оскорбление тех, кто испытал невообразимые страдания от рук нацистов», — заявили в организации. Глава Tesla не ответил на комментарии музея Аушвиц-Биркенау и Американского еврейского комитета, но опубликовал в твиттере ссылку на книгу об экономической истории нацистской Германии для «углубленного объяснения». Tesla и представители Джастина Трюдо не комментировали случившееся.

Как напоминает The Wall Street Journal, ранее Илон Маск как минимум дважды публиковал в твиттере сообщения, связанные с Гитлером. Так, в 2018 году он опубликовал сцену из фильма «Бункер» 2004 года. В ролике изменили субтитры так, чтобы казалось, что Адольф Гитлер говорит об акциях Tesla. «Черт, оказывается, даже Гитлер акции Tesla», — написал тогда Маск. В январе 2021-го он опубликовал мем с обложкой вымышленной книги, на которой изображен Гитлер и написано: «Каждый, кто мне не нравится, — Гитлер. Детское руководство по политической дискуссии в интернете».

Bloomberg пишет, что Илон Маск редко удаляет свои сообщения в твиттере, но такое все же случается, например, год назад он удалил твит о том, что Tesla может стать крупнейшей компанией в США.

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