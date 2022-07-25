Во Франции магазины будут штрафовать за открытые двери при работающем кондиционере. Световую рекламу по ночам запретят

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Во Франции магазинам запретят держать двери открытыми, если внутри работает кондиционер или отопление, а также использовать световую рекламу по ночам.

Об этом сообщила министр энергетики Аньес Панье-Рюнаше газете Journal du Dimanche, добавив, что соответствующие указы будут изданы в ближайшее время.

Запрет на световую рекламу в период с 01:00 до 06:00 уже действует в тех частях Франции, где живут менее 800 тысяч человек. Теперь его действие планируется распространить на все населенные пункты, сделав исключения для аэропортов и вокзалов.

Штраф за нарушение правила о кондиционированном воздухе составит 750 евро, сообщает BBC News. Какое наказание грозит за световую рекламу в неурочное время, не уточняется.

14 июля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Франция допускает возможность полного прекращения поставок газа из России. В связи с этим власти страны намерены подготовить план ответственного потребления энергии для предприятий и граждан.

После вторжения России в Украину поставки энергоносителей в Европу резко сократились, а цены на них сильно выросли. Из-за сложившейся ситуации Австрия, Нидерланды, Дания и Швеция ввели первый уровень режима ЧС, а Германия перешла на второй. Режим ЧС также объявила Венгрия.

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