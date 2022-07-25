ЦБ рассказал о планах возобновить выпуск купюр номиналом в пять и десять рублей

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Центробанк намерен к концу 2022 года возобновить печать купюр номиналом в десять рублей. Также обсуждается вопрос возобновления выпуска пятирублевой купюры. Об этом в интервью «Известиям» рассказал заместитель председателя Банка России Сергей Белов.

В ЦБ считают, что возвращение купюр низких номиналов снизит расходы на производство наличных денег. Чеканка монет обходится дороже из-за возросшей стоимости металла. Кроме того, появились новые технологии, например, лакировка, которая позволяет увеличить срок службы бумажной банкноты на 30%. Еще одним аргументом в пользу возвращения банкнот низких номиналов Белов назвал то, что монеты плохо возвращаются в обращение, оседая в копилках граждан.

По словам Белова, речи о полной замене металлических денег номиналом в пять и десять рублей не идет. Купюры и монеты будут находиться в обращении вместе.

Выпускаемые десятирублевые купюры пока будут такими же, как и прежде — образца 1997 года. Ранее ЦБ объявлял, что к 2025 году обновит их дизайн.

Выпуск десятирублевых банкнот был прекращен в 2013 году, а пятирублевых — в 1998-м.

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