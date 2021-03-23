ЦБ объявил о планах в ближайшие несколько лет поменять дизайн почти всех номиналов банкнот. На них появятся новые города

Банк России в 2021-2025 годах планирует обновить дизайн банкнот номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей и усилить их защиту.

На новых банкнотах, сообщается на сайте ЦБ, будут представлены достопримечательности шести федеральных округов, «что даст возможность показать особенности территорий, их историю и современные достижения».

На 10 рублях появится Сибирский федеральный округ, на 50 рублях — Северо-Западный, на 100 — Центральный, на 500 — Северо-Кавказский, на 1000 — Приволжский, на 5000 — Уральский.

В 2017 году были выпущены купюры в 200 и 2000 рублей. На первой изображены достопримечательности Крыма (входит в Южный федеральный округ), на второй — мост на остров Русский и космодром Восточный в Амурской области, расположенные в Дальневосточном федеральном округе.

Таким образом, после обновления дизайна на российских рублях будут представлены все восемь федеральных округов.

В настоящий момент в обороте находятся банкноты (кроме купюр номиналом 200 и 2000 рублей) образца 1997 года, которые несколько раз модернизировали, но кардинально дизайн не меняли.