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Центробанк показал новые купюры 200 и 2000 рублей. С Крымом и Владивостоком

Meduza
08:03, 12 октября 2017

12 октября в России поступили в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. На них изображены соответственно Севастополь и Владивосток. В купюрах впервые используют QR-код (в нем зашифрована ссылка на сайт ЦБ с описанием степеней защиты) и символ рубля (знак ₽ виден на защитной нити).

Артем Коротаев / ТАСС

На банкноте 200 рублей с лицевой стороны изображен Памятник затопленным кораблям в Севастополе, а на обороте — Херсонес Таврический.

Артем Коротаев / ТАСС

На лицевой стороне банкноты 2000 рублей изображен мост на остров Русский во Владивостоке, а на обороте — космодром Восточный в Амурской области.

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