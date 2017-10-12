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Центробанк показал новые купюры 200 и 2000 рублей. С Крымом и Владивостоком
Meduza
08:03, 12 октября 2017
12 октября в России поступили в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. На них изображены соответственно Севастополь и Владивосток. В купюрах впервые используют QR-код (в нем зашифрована ссылка на сайт ЦБ с описанием степеней защиты) и символ рубля (знак ₽ виден на защитной нити).
Артем Коротаев / ТАСС
На банкноте 200 рублей с лицевой стороны изображен Памятник затопленным кораблям в Севастополе, а на обороте — Херсонес Таврический.
Артем Коротаев / ТАСС
На лицевой стороне банкноты 2000 рублей изображен мост на остров Русский во Владивостоке, а на обороте — космодром Восточный в Амурской области.