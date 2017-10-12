Центробанк показал новые купюры 200 и 2000 рублей. С Крымом и Владивостоком

12 октября в России поступили в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. На них изображены соответственно Севастополь и Владивосток. В купюрах впервые используют QR-код (в нем зашифрована ссылка на сайт ЦБ с описанием степеней защиты) и символ рубля (знак ₽ виден на защитной нити).