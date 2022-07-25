«Принимая во внимание особую ситуацию». Совет польского языка рекомендовал писать «в Украине» вместо «на Украине»

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рекомендовал использовать форму «в Украине» вместо «на Украине». Мнение об этом опубликовано на сайте Совета.

Принимая во внимание особую ситуацию и особые чувства наших украинских друзей, которые часто воспринимают выражения «на Украине», «на Украину» как признак отношения к своей стране как к несуверенной, Совет польского языка поощряет использование синтаксической формы «в Украине» и «в» Украину»…

Совет подчеркнул, что формы с предлогом «на» также являются правильными, но посоветовал использовать конструкции с предлогом «в» — особенно в официальных документах и в прессе.

Совет также опубликовал график, который свидетельствует о том, что после начала войны в Польше стали реже употреблять конструкции «на Украину» и «на Украине».

Украинскими правилами официально закреплена форма «в Украине». Согласно литературной норме русского языка, правильным считается вариант «на Украине».

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