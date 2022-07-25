Преподавателя из Барнаула оштрафовали за сочувственные эмодзи под чужими постами о войне
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Преподавателя философии и истории из Барнаула Алексея Аргунова оштрафовали на 30 тысяч рублей за эмодзи, которые он оставил под чужими антивоенными постами. Об этом пишет издание «Сибирь.Реалии» со ссылкой на самого Аргунова.
По словам преподавателя, на него составили протокол о «дискредитации» армии из-за грустного смайлика под чужим постом о том, что лидера алтайского отделения партии «Яблоко» осудили по этой же статье о «дискредитации», а также из-за эмодзи «класс» под видео «американского актера А. Шварценеггера, размещенного в группе „Гражданская оборона“ со следующим текстом: „Некоторым сказали, что они там, чтобы защитить русских в Украине“».
Как рассказал Аргунов, в полиции ему дали понять, что «дело несерьезное, даже глуповатое какое-то» и что его «эфэсбэшники спустили». По мнению преподавателя, в ФСБ на него «досье завели» после того, как он предложил студентам подписать петицию педагогов против Рособрнадзора. Аргунов стал выступать против ведомства после того, как оно в 2021 году устроило проверку в медицинском колледже, где он преподает.
Преподаватель узнал, что на него составлен протокол о «дискредитации» армии, 12 июля. А 15 июля прошел суд, где ему назначили штраф 30 тысяч рублей. Аргунов заявил, что не успел найти адвоката и что штраф почти вдвое превышает его зарплату в колледже.
Как пишет «Сибирь.Реалии», протокол на Аргунова — это первый случай, когда статью о «дискредитации» российской армии вменили не за антивоенную публикацию в соцсетях или репост, а за сочувственный эмодзи под чужим постом против войны.