Преподавателя из Барнаула оштрафовали за сочувственные эмодзи под чужими постами о войне

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Преподавателя философии и истории из Барнаула Алексея Аргунова оштрафовали на 30 тысяч рублей за эмодзи, которые он оставил под чужими антивоенными постами. Об этом пишет издание « » со ссылкой на самого Аргунова.

По словам преподавателя, на него составили протокол о «дискредитации» армии из-за грустного смайлика под чужим постом о том, что лидера алтайского отделения партии «Яблоко» осудили по этой же статье о «дискредитации», а также из-за эмодзи «класс» под видео «американского актера А. Шварценеггера, размещенного в группе „Гражданская оборона“ со следующим текстом: „Некоторым сказали, что они там, чтобы защитить русских в Украине“».

Как рассказал Аргунов, в полиции ему дали понять, что «дело несерьезное, даже глуповатое какое-то» и что его «эфэсбэшники спустили». По мнению преподавателя, в ФСБ на него «досье завели» после того, как он предложил студентам подписать петицию педагогов против Рособрнадзора. Аргунов стал выступать против ведомства после того, как оно в 2021 году устроило проверку в медицинском колледже, где он преподает.

Преподаватель узнал, что на него составлен протокол о «дискредитации» армии, 12 июля. А 15 июля прошел суд, где ему назначили штраф 30 тысяч рублей. Аргунов заявил, что не успел найти адвоката и что штраф почти вдвое превышает его зарплату в колледже.

Как пишет «Сибирь.Реалии», протокол на Аргунова — это первый случай, когда статью о «дискредитации» российской армии вменили не за антивоенную публикацию в соцсетях или репост, а за сочувственный эмодзи под чужим постом против войны.

Как в России ограничили свободу после начала войны

В России фактически введено военное положение. Ограничены свобода слова, собраний и передвижения Главное из доклада «Агоры» и «Сетевых свобод»

Как в России ограничили свободу после начала войны

В России фактически введено военное положение. Ограничены свобода слова, собраний и передвижения Главное из доклада «Агоры» и «Сетевых свобод»