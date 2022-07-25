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Представители ДНР заявили о «зачистке» Углегорской ТЭС

Источник: РИА Новости

Пророссийские войска ведут «зачистку» территории Углегорской ТЭС, сообщает РИА Новости со ссылкой на так называемый штаб территориальной обороны самопровозглашенной ДНР.

Углегорская ТЭС — крупнейшая в Украине и одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций — расположена в городе Светлодарск Донецкой области.

Минобороны Великобритании в ежедневном обзоре ситуации в Украине 21 июля сообщало, что российские войска предпринимают попытку захватить Углегорскую ТЭС. Россия, говорилось в обзоре, «пытается совершить прорыв в районе Углегорской ТЭС, пытаясь набрать обороты на южном направлении своего продвижения к ключевым городам — Краматорску и Славянску».

Генштаб ВСУ в вечерней сводке 24 июля сообщал, что боевые действия в районе Углегорской ТЭС продолжаются.

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