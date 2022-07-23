С ютьюба удалили серию «Масяни», в которой Китай нападает на Россию

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Серия «Масяни» «Санкт-Мариубург» удалена с ютьюба после жалобы на нарушение авторских прав, сообщил создатель мультсериала Олег Куваев.

По словам мультипликатора, некто «Соболев» пожаловался на то, что изображение Исаакиевского собора в эпизоде якобы «срисовано с его личной фотографии».

Там имеет место просто фронтальный вид Исакия, любой его фотографировавший может так пожаловаться. То есть претензия крайне сомнительная. Хотя фотки из интернета, конечно, использовались, а как иначе нарисовать? По памяти?

<…> Как можно вообще удалить мульт по такому ничтожному поводу?

Серия «Санкт-Мариубург», название которой отсылает к разрушенному в ходе российского вторжения украинскому Мариуполю, вышла 11 июля. По сюжету Китай вторгается в Россию под предлогом ее «очищения от фашистов» и начинает бомбить российские города, в том числе Санкт-Петербург. Герои сериала — Масяня, Хрюндель и их дети — тщетно пытаются уехать из города.

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