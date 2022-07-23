Human Rights Watch рассказала о пытках и похищениях на оккупированной Россией территории юга Украины

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Правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад о пытках и похищениях людей на оккупированных Россией территориях Херсонской и Запорожской областей Украины.

Собеседники в оккупированных городах описали правозащитникам 42 конкретных случая похищения гражданских российскими силовиками; многие из этих людей, как сообщается, подверглись пыткам. Также правозащитники задокументировали пытки трех пленных членов территориальной обороны; двое из них умерли.

Среди людей, которых задерживали и пытали, были, в частности, организаторы и участники антироссийских протестов, журналисты, местные чиновники.

Несколько человек рассказали о жестоких избиениях в заключении, в том числе бейсбольными битами и металлическими прутьями, а также об использовании электрошока.

Необоснованные задержания и незаконное содержание под стражей мирных жителей на оккупированных территориях может считаться военным преступлением, заявили правозащитники.

Целью злоупотреблений, похоже, являются получение информации и внушение страха, чтобы люди смирились с оккупацией, поскольку Россия пытается в нарушение международного права установить свой суверенитет над оккупированными территориями, заявили в Human Rights Watch.

О задержаниях и похищениях людей на оккупированных территориях Украины известно с первых недель войны. Тогда сообщалось, что российские силовики преследуют в первую очередь активистов правых движений, участников боевых действий в Донбассе, сотрудников правоохранительных органов, а также крымских татар.

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