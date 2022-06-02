«Война продолжается, только бомбы не падают» «Би-би-си» рассказала, как российские военные похищают и пытают людей в оккупированном Херсоне

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Жители Херсона и российские военные в оккупированном украинском городе. 20 мая 2022 года AP / Scanpix / LETA

Херсон был оккупирован российскими войсками вскоре после начала войны в Украине. Те, кому удалось выбраться из захваченного города, говорят, что военные терроризируют местных жителей, а в городе царит атмосфера страха и насилия. «Русская служба Би-би-си» рассказала истории нескольких людей, пострадавших от действий российских военных.

Александр Гузь жил в небольшом селе Белозерка в Херсонской области. Он был депутатом сельского совета и занимался собственным бизнесом. Когда село заняли российские военные, его задержали и стали допрашивать.

Они привязали одну веревку за шею, а другую — к запястьям. Когда я им не отвечал, они били меня между ног. Когда я падал, я начинал задыхаться. Когда ты пытаешься встать, они бьют тебя. Потом снова спрашивают.

В подтверждение своих слов Александр показал фотографии синяков по всему телу. Он сделал эти снимки после того, как его отпустили военные.

Другим пострадавшим стал Олег Батурин, бывший журналист местной независимой газеты. Он рассказал, что его похитили через несколько дней после начала российского вторжения.

Они кричали: «На колени!» Завязали мне лицо… и завели руки за спину. Они били меня по спине, ребрам и по ногам… били ногами и прикладом автомата.

В заключении Олег провел восемь дней. Он рассказал, что слышал, как пытали других задержанных. После того, как его отпустили, врач диагностировал у Олега перелом четырех ребер.

Журналистка «Би-би-си» Кэролайн Дэвис также поговорила с врачом, который работает в херсонской больнице. Он попросил не называть его имени. Врач рассказал, что к нему приходили люди со следами самых разных пыток на теле — гематомами, ссадинами, порезами, следами от веревок и ударов током, следами удушения на шее.

Следы ожогов на гениталиях, огнестрельное ранение головы девушки, которую изнасиловали, и ожоги от утюга на спине и животе. Сам пациент рассказывал, как подсоединяли к аккумулятору два оголенных провода ему в пах, а ноги стояли на мокрой тряпке.

Врач спрашивал пациентов, за что их задерживали. Они отвечали, что за нежелание переходить на российскую сторону, за участие в митингах, за службу в территориально обороне, за родственные связи с людьми, которые воевали с сепаратистами в Донбассе. «Некоторые просто попали под горячую руку», — рассказал врач.

Еще одной собеседницей «Би-би-си» стала Виктория (имя изменено), чьи родители остаются в Херсоне и она пытается их оттуда вывезти. Ее отец раньше служил в территориальной обороне. Его похитили и избили.

Они бросили его посреди поля. Когда он пришел домой, через несколько минут он расплакался, хотя он не сентиментальный человек. Я пыталась помочь, но чувствовала себя маленькой девочкой <…> В Херсоне сейчас постоянно пропадают люди. Война продолжается, только бомбы не падают.

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