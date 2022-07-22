«Ведомости»: магазины Mango возобновят работу в России на месте Marks & Spencer
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Испанский ретейлер Mango вернется в Россию под управлением турецкой финансовой группы Fiba Retail, пишут «Ведомости».
Как утверждают источники газеты, точки Mango будут открываться на месте магазинов британского бренда Marks & Spencer, которым по франшизе в России владеет Fiba Retail. Первая из точек может появиться в торгово-развлекательном комплексе «Гагаринский» на Ленинском проспекте в Москве, рассказали собеседники издания.
В России под управлением Fiba Retail работали 48 магазинов Marks & Spencer (в том числе 33 в Москве и пять в Петербурге). После начала войны в Украине бренд принял решение уйти из России.
У Mango, работающей в России с 1999 года, было 55 собственных магазинов, еще 53 точки торговали по франшизе. Российский рынок входил в пятерку крупнейших для испанской компании. В марте Mango остановила продажи в своих российских магазинах, но франчайзинговые площадки продолжили работу. В июне компания объявила, что продаст свои магазины.
Некоторые закрывшиеся в начале марта магазины испанской fashion-сети уже начали работать. Например, вновь открылась точка в московском ТЦ «Кунцево плаза», рассказал ее сотрудник. Еще два магазина — в ТЦ «Авиапарк» и ТЦ «Атриум» — заработают до конца недели, сообщил соискатель на вакансию продавца, сославшись на слова HR-специалиста сети. Эти магазины были переданы в управление уже действующим франчайзи Mango, но компания не объявляла каким именно.
С начала войны в Украине об уходе из России или ограничении деятельности в стране объявили более 1000 иностранных компаний, в том числе торговые сети H&M, Zara и Marks & Spencer.