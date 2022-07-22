«Ведомости»: магазины Mango возобновят работу в России на месте Marks & Spencer

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Испанский ретейлер Mango вернется в Россию под управлением турецкой финансовой группы Fiba Retail, пишут «Ведомости».

Как утверждают источники газеты, точки Mango будут открываться на месте магазинов британского бренда Marks & Spencer, которым по франшизе в России владеет Fiba Retail. Первая из точек может появиться в торгово-развлекательном комплексе «Гагаринский» на Ленинском проспекте в Москве, рассказали собеседники издания.

В России под управлением Fiba Retail работали 48 магазинов Marks & Spencer (в том числе 33 в Москве и пять в Петербурге). После начала войны в Украине бренд принял решение уйти из России.

У Mango, работающей в России с 1999 года, было 55 собственных магазинов, еще 53 точки торговали по франшизе. Российский рынок входил в пятерку крупнейших для испанской компании. В марте Mango остановила продажи в своих российских магазинах, но франчайзинговые площадки продолжили работу. В июне компания объявила, что продаст свои магазины.

С начала войны в Украине об уходе из России или ограничении деятельности в стране объявили более 1000 иностранных компаний, в том числе торговые сети H&M, Zara и Marks & Spencer.