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Испанский ретейлер Mango откажется от прямых продаж в России, в том числе в интернете, и продаст в стране 55 своих магазинов, которые в дальнейшем будут работать по франшизе, заявили источники испанских газет El País и La Vanguardia.

Компания пошла на это из-за «международной геополитической неопределенности», вызванной войной в Украине, говорят источники в Mango.

Компания уже заключила сделки о продаже магазинов с несколькими партнерами в России. Первые два магазина передадут на следующей неделе, еще 22 — в июне-июле. Ожидается, что партнеры Mango продолжат покупать товары у компании, но будут сами организовывать их доставку в Россию.

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Mango договорилась с партнерами, что 800 сотрудников компании в России сохранят свои рабочие места. Компания выделила 20 миллионов долларов на покрытие расходов, связанных с Россией.

Магазины Mango открылись в России в 1999 году. Российский рынок входил в пятерку крупнейших для компании.

С начала войны в Украине об уходе из России или ограничении деятельности в стране объявили около 1000 иностранных компаний, в том числе торговые сети H&M, Zara и Marks & Spencer.

Продажи одежды у крупнейших fashion-сетей в России с 21 февраля по 10 апреля упали на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, показало исследование Platforma (совместное предприятие ВТБ и «Ростелекома»).

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