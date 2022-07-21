В заполярном поселке спасли белого медведя, у которого в пасти застряла банка из-под сгущенки

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Ветеринары сумели спасти в заполярном поселке Диксон белого медведя, у которого в пасти застряла металлическая банка из-под сгущенки. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Специалисты, прилетевшие на помощь из Москвы, нашли животное в трех километрах от поселкового аэропорта, усыпили и благополучно извлекли из пасти банку, обработав рану.

«Зверь оказался молодой медведицей, весом 80–90 кг. После оказания необходимой помощи и наблюдения в течение нескольких дней ее отвезут в естественную среду обитания, оставят запас рыбы. Будем следить и дальше за медведицей, чтобы с ней все было хорошо», — написала Радионова в телеграм-канале, сопроводив пост несколькими фотографиями.

О пострадавшей медведице, пришедшей в поселок Диксон на севере Красноярского края, стало известно накануне. Вечером того же дня на помощь животному вылетел ветеринар Московского зоопарка.

С чего все началось

В заполярный поселок Диксон пришел белый медведь, у которого в пасти застряла банка из-под сгущенки. Спасать его отправили ветеринаров из Москвы

С чего все началось

В заполярный поселок Диксон пришел белый медведь, у которого в пасти застряла банка из-под сгущенки. Спасать его отправили ветеринаров из Москвы