В заполярный поселок Диксон пришел белый медведь, у которого в пасти застряла банка из-под сгущенки. Спасать его отправили ветеринаров из Москвы

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В поселок Диксон на севере Красноярского края пришел молодой белый медведь, у которого в пасти застряла металлическая банка из-под сгущенки. Об этом 20 июля рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Надо спасать краснокнижное животное, которое находится на грани смерти. <…> Мы уже нашли специалистов: на помощь обессиленному зверю сегодня вылетят ветеринары из Москвы. Сейчас решаем вопрос с транспортом. Чтобы удалить банку, животное придется обездвижить, на что мы незамедлительно выдаем разрешение», — написала Радионова в своем телеграм-канале.

Глава городского поселения Диксон Николай Бурак заявил каналу «Москва 24», что медведь не может избавиться от банки уже как минимум трое суток. Местные жители снимают видео с ослабевшим животным. Они пытались сами достать банку у него из пасти, но но смогли, пишет NGS24.

Медведь засунул язык в банку, и он застрял, так как крышка банки завернута внутрь, уточнил в разговоре с красноярским «7 каналом» пресс-секретарь местного парка флоры и фауны «Роев ручей» Олег Чипура.

«Скорее всего, у животного болевой шок, травма и отек языка. Он не может ни есть, ни пить. <…> Чтобы помочь ему, его надо обездвижить. Для этого нужен специалист, оборудование — пневматическое оружие и препараты для усыпления и пробуждения животного. Ветеринар делает это под наблюдением представителя охотнадзора, чтобы не пострадали люди», — добавил Чипура.

По данным «7 канала», спасать медведя в Диксон отправится в том числе главный ветеринарный врач Московского зоопарка, который и без того собирался в командировку в поселок. Как отмечает «7 канал», помочь животному могли бы и сотрудники парка «Роев ручей» (у них есть для этого навыки, оборудование и препараты), но в Москве решили отправить в Диксон своего специалиста.

Операция по извлечению банки должна пройти 21 июля. Если после нее медведю не понадобится дополнительная медицинская помощь, его отпустят на волю, заявил глава Диксона Николай Бурак.

Диксон — самый северный морской порт России и самый северный материковый населенный пункт в мире, в котором живет немногим больше 500 человек. Туда нередко приходят белые медведи. Их привлекают в том числе открытые свалки в районе поселка. Скопления мусора и металлолома являются серьезной экологической проблемой для всего Заполярья.

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