Премьер-министр Италии Марио Драги второй раз за неделю подал в отставку

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Премьер-министр Италии Марио Драги вновь подал президенту Италии Серджо Маттарелле прошение об отставке, сообщает Reuters.

Офис президента сообщил, что Маттарелла «принял к сведению» прошение об отставке и попросил Драги остаться в качестве временно исполняющего обязанности премьер-министра.

Что собирается дальше делать Маттарелла, пока неясно. Reuters указывает, что, по данным источников, президент Италии, скорее всего, распустит парламент и назначит досрочные выборы в октябре.

Неделю назад, 14 июля, Марио Драги объявил, что подает в отставку из-за того, что в правящей коалиции парламента, поддерживающей правительство Италии, произошел раскол. Тогда Серджо Маттарелла отказался принять отставку, попросив Драги выяснить в парламенте, может ли его правительство рассчитывать на стабильное большинство до начала 2023 года.

Окончательный раскол в коалиции парламента произошел 20 июля, когда три основных партнера Драги отвергли голосование о доверии, которое он созвал.

Марио Драги возглавил правительство Италии в феврале 2021 года. После начала войны в Украине он вошел в число европейских лидеров, активно поддерживающих Киев.

В июне в крупнейшей партии итальянского парламента «Движение пяти звезд», которая входит в правящую коалицию, произошел раскол. Он напрямую связан с вопросом о поставках оружия Украине. В частности, из-за отказа партии поддержать поставки вооружения из нее вышел глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

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