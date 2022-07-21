Национальный банк Украины девальвировал гривну

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Национальный банк Украины (НБУ) провел девальвацию гривны, снизив официальный курс украинской валюты по отношению к доллару на 25%, до 36,5686 гривны за доллар.

После начала войны НБУ зафиксировала курс национальной валюты на уровне 29,25 гривны за доллар, чтобы обеспечить стабильную работу финансовой системы страны. После девальвации Нацбанк Украины продолжит фиксировать курс гривны.

«Война длится уже почти пять месяцев, за которые произошли существенные изменения в нашей и мировой экономиках. В таких условиях официальный курс гривны на уровне 24 февраля уже не соответствует реалиям и постепенно теряет роль якоря для ожиданий», — заявили в банке.

Девальвация гривны, считают в Нацбанке, «позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики в условиях войны».

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