Евросоюз принял новые санкции против России

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Совет Европейского союза принял новые санкции против России в ответ на российское вторжение в Украину.

Новые меры вводят запрет на операции с российским золотом, в том числе в виде драгоценностей, и расширяют список товаров, которые могут быть использованы Россией в военной и технологической сферах.

Под санкции также попали Сбербанк и мотоклуб «Ночные волки», сообщил Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель.

ЕС также заявил о «разъяснении» и корректировке некоторых существующих санкций в сферах, касающихся продовольственной и энергетической безопасности, безопасности авиаперевозок и доступа к правосудию.

В частности, запрет на взаимодействие с государственными предприятиями будет ослаблен в области перевозок сельскохозяйственных продуктов и поставок нефти в третьи страны.

«Ни одна из мер, принятых сегодня или ранее из-за действий России по дестабилизации ситуации в Украине, никак не затрагивает торговлю сельскохозяйственной продукцией и едой, в том числе пшеницей и удобрениями, между третьими странами и Россией», — подчеркнули в ЕС.

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