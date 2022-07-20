В финальный тур выборов лидера британской Консервативной партии вышли бывший глава Минфина Риши Сунак и министр иностранных дел Лиз Трасс

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В Великобритании определились участники финального раунда выборов лидера Консервативной партии. После пятого раунда голосования остались двое претендентов — бывший глава Минфина Риши Сунак и действующая министр иностранных дел Лиз Трасс.

Сунак, сообщает BBC News, сохранил лидерство, за него в пятом туре проголосовали 137 депутатов парламента от консерваторов. Трасс набрала 113 голосов. Младший министр по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт получила поддержку 105 депутатов и выбыла из дальнейшей борьбы.

Сунак лидирует с первого тура выборов, а Трасс в предыдущем туре была лишь третьей, второе место тогда заняла Мордонт.

Подробно о претендентах на пост главы Консервативной партии После отставки Бориса Джонсона в Консервативной партии идет борьба за место лидера — он (или она) станет следующим премьер-министром Великобритании Вот что нужно знать про кандидатов

На следующем этапе в выборах лидера примут участие уже все члены Консервативной партии, а не только депутаты парламента. Рассылка бюллетеней для голосования начнется 22 июля, а результаты объявят 5 сентября.

25 июля кандидаты, прошедшие в финальный тур, проведут теледебаты на «Би-би-си».

На посту лидера Консервативной партии Сунак или Трасс сменят Бориса Джонсона, подавшего в отставку. Вот как Джонсон 20 июля попрощался с депутатами парламента.

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