Сирия объявила о разрыве дипломатических отношений с Украиной

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Сирия объявила, что разрывает дипломатические отношения с Украиной в качестве реакции на соответствующее действие Киева.

Источник в сирийском МИДе заявил агентству SANA, что Украина по сути разорвала отношения с Сирей еще в 2018 году, отказавшись продлить визы сирийским дипломатам.

МИД Украины объявил о разрыве отношений с Сирией 30 июня из-за решения Дамаска признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Помимо России ДНР и ЛНР признали независимыми два государства — члена ООН: Сирия и КНДР.

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