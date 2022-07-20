РИА Новости: самую большую в мире атомную подлодку «Дмитрий Донской» утилизируют

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Самая большая в мире атомная подводная лодка «Дмитрий Донской» была выведена из боевого состава Военно-морского флота России. Ее утилизируют, сообщает источник РИА Новости в военно-промышленном комплексе.

Атомная подводная лодка ТК-208 «Дмитрий Донской» на Ленинградской военно-морской базе. Кронштадт, 29 июля 2017 Петр Ковалев / ТАСС

Собеседник агентства рассказал, что название «Дмитрий Донской» уже присвоили другой стратегической атомной подводной лодке класса «Борей-А» (проект 955А), которая строится с 2021 года. Ее спуск на воду запланирован на 2025 год.

Тяжелый атомный подводный крейсер ТК-208 «Дмитрий Донской» вошел в боевой состав флота СССР в 1981 году. Подлодка была головной субмариной проекта 941 «Акула» (по классификации НАТО — SSBN Typhoon), в рамках которого всего было построено шесть лодок. Это самая большая по водоизмещению подлодка в мире — 48 тысяч тонн.

В 2002 году подлодку модернизировали для испытаний межконтинентальной баллистической ракеты «Булава». Сообщалось, что «Дмитрия Донского» не собирались списывать как минимум до 2020 года, чтобы тяжелый ракетоносец принимал участие в испытаниях модернизированной ракеты «Булава-М».

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