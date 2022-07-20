«Матч ТВ» отстранил от эфира ведущую Софью Тартакову из-за критики ток-шоу, где обсуждали (и осуждали) каминг-аут Дарьи Касаткиной

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Телеканал «Матч ТВ» отстранил от эфира ведущую Софью Тартакову из-за критики передачи, посвященной резонансным заявлениям теннисистов Дарьи Касаткиной и Андрея Рублева. Об этом заявил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

«Публичные высказывания, подобные сегодняшнему, идут вразрез с понятиями корпоративной и журналистской этики», — заявил он.

Высказывания Тартаковой касались ток-шоу «Есть тема», где обсуждали заявления Касаткиной и Рублева — их слова о возможной смене гражданства ради участия в турнирах, а также каминг-аут Касаткиной. Участники передачи, среди которых был депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев и гандбольный тренер Юрий Трефилов, раскритиковали спортсменов, обвинив их в совершении этих действий ради выгоды.

Софья Тартакова, работающая с Касаткиной и Рублевым как пиар-агент, назвала передачу «фрик-шоу для косноязычных депутатов, псевдоэкспертов и людей, которые ищут пятиминутную славу».

«Целый час в эфире телеканала, на котором я работаю со дня основания, поливали дерьмом моих игроков», — заявила она.

Тартакова рассказала, что просила руководство канала «защитить спортсменов» и предупреждала, что после этого «Матч ТВ» «лишится контакта с игроками», но ее «не услышали». Она заявила, что телеканал «подвел ее», и призвала коллег «одуматься и не приниматься участие в этом ужасе».

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