Vice: в китайской соцсети Сяохуншу запрещено употреблять более 500 прозвищ президента КНР, включая «КоронаСи» и «Адольф Ситлер»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В китайской соцсети Xiaohongshu («Сяохуншу»), которую можно назвать аналогом , запрещено употреблять 563 слова и словосочетания, связанных с председателем КНР Си Цзиньпином.

Перечень таких запрещенных слов содержится в отчете соцсети, который был предназначен для внутреннего пользования, но с ним удалось ознакомиться журналистам. Издание Vice приводит в пример только три таких слова, «Адольф Ситлер», « », «КоронаСи». Полный список есть в первоисточнике на сайте China Digital Times.

Отчет позволяет составить представление о том, как действует цензура в этой соцсети. В частности, пишет Vice, модераторы не только удаляют запрещенный контент, к которому относятся посты с прозвищами Си Цзиньпина, но также внимательно следят за новостями, чтобы не допускать распространения потенциально опасных тем на платформе.

В отчет включены «записи общественного мнения» за более чем две недели мая 2020 года. Тогда модераторы отмечали новости, которые могут привлечь внимание, а после вручную выделяли ключевые слова, чтобы в дальнейшем более эффективно проверять соответствующий контент.

Также Vice отмечает, что модераторы в этот период сообщали примерно о 30 потенциально опасных событиях в день и получали от руководства прямые указания, какие меры необходимо принять. В пример журнал приводит новость об учителе, который за 10 лет растлил более 20 мальчиков. Модераторам тогда рекомендовали не допускать распространения материалов, выстраивающих параллели с другими сексуальными преступлениями против несовершеннолетних или распространяющих «концепцию гомосексуализма».

В китайских соцсетях распространена традиция сравнивать действующего председателя КНР Си Цзиньпина с персонажем детской книжки Алана Александра Милна — Винни-Пухом. Вероятно, все началось с фотографии Си Цзиньпина с Бараком Обамой, которая в 2013 году превратилась в мем.

Китай в 2021 году занял 177 место в индексе свободы прессы организации «Репортеры без границ». Всего в рейтинге 180 позиций. Последние места заняли Туркменистан, Северная Корея и Эритрея.

Подробнее про интернет-цензуру в Китае

Как устроена система интернет-цензуры в Китае и что у нее общего с российской? Объясняет эксперт по китайскому интернету

Подробнее про интернет-цензуру в Китае

Как устроена система интернет-цензуры в Китае и что у нее общего с российской? Объясняет эксперт по китайскому интернету