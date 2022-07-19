В Великобритании зафиксирован исторический максимум температуры воздуха. В Лондоне и вокруг него начались пожары

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В Великобритании 19 июля был зафиксирован исторический максимум температуры. В Конингсби, графство Линкольншир, воздух прогрелся до 40,3 градуса по Цельсию.

Предыдущий национальный рекорд — 38,7 градусов Цельсия — был зафиксирован в июле 2019 года в Кембридже. 19 июля 2022 года он был побит сразу в 34 населенных пунктах, сообщила британская метеослужба.

Вокруг Лондона из-за экстремальной жары начались пожары. Сообщалось, в частности, о возгораниях на Дартфордской пустоши. Дарфорд, рядом с которым находится пустошь, расположен примерно в 20 километрах от Лондона.

В онлайне о последствиях экстремальной жары, который ведет BBC News, также сообщается о пожарах на территории Бедфордшира, Хартфордшира, а также на территории самого Лондона — в Веннингтоне и Кройдоне.

В среду, 20 июля, по прогнозам метеорологов рекордная жара спадет, однако температура воздуха во многих районах Великобритании по-прежнему будет выше средних для этого дня года показателей.

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