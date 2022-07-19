Reuters: подачу газа по «Северному потоку» возобновят, но в меньшем объеме

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«Газпром» возобновит перекачку топлива по газопроводу «Северный поток» в четверг, 21 июля, в соответствии с графиком плановых работ. Об этом сообщили Reuters два источника, знакомые с планами поставки газа.

Однако, по данным собеседников агентства, объемы поставок будут меньше, чем 160 миллионов кубометров в день, на которые рассчитан этот газопровод. По словам одного из источников агентства, объемы прокачки газа по «Северному потоку» после возобновления его работы будет примерно на том же уровне, что до начала плановых работ 11 июля.

Ранее 19 июля еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан заявил Bloomberg, что Еврокомиссия не ждет, что поставки по «Северному потоку» возобновятся в срок, напоминает Reuters.

«Газпром» остановил «Северный поток» для проведения плановых работ на 10 дней, начиная с 11 июля. С середины июня объем прокачки газа по этому газопроводу был сокращен до 40% от обычного уровня. В «Газпроме» объяснили это тем, что немецкая компания Siemens не вернула турбину, отправленную на ремонт в Канаду.

Власти Канады согласились вернуть турбину, несмотря на то, что передача подобного оборудования российской стороне запрещена из-за санкций. 17 июля турбина грузовым самолетом была отправлена «Газпрому». Однако, по данным источников Reuters, к 21 июля, когда должны закончиться плановые работы, установить турбину не успеют.

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