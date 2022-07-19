Мэр Мариуполя заявил, что в «фильтрационных центрах» города удерживают 10 тысяч человек

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В занятом российскими войсками Мариуполе и его окрестностях действуют четыре фильтрационных центра, утверждает мэр города Вадим Бойченко.

По словам чиновника, в центрах удерживают более десяти тысяч человек, в первую очередь, госслужащих и муниципальных работников. Бойченко заявил, что там нет врачей, поэтому узники не получают медицинскую помощь.

По мнению мэра, удержание связано с предстоящей мобилизацией. «Они объявили, что где-то в сентябре будут раздавать эти бумажки, которые называются паспортами РФ. И это сразу билет на фронт», — заявил Бойченко.

В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.

Власти Украины с самого начала войны заявляют, что российские военные создают на оккупированных территориях «фильтрационные лагеря». В них содержатся люди, которых подозревают в связях с украинскими военными или теробороной.

В начале июля США заявили, что на территориях, контролируемых российской армией, находятся не меньше 18 «фильтрационных лагерей».

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