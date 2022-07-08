В США заявили, что российские власти создали не менее 18 «фильтрационных лагерей» для украинцев

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США выявили не менее 18 «фильтрационных лагерей» для украинцев, созданных властями РФ и самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом заявила замглавы миссии США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Кортни Остриан, передает The New York Times.

По словам Остриан, лагеря расположены на оккупированных территориях Украины и прилегающих к ним регионах России. Они действуют в школах, на территории спортивных и культурных учреждений.

В США считают, что российские власти начали готовиться к процессу «фильтрации» еще до вторжения в Украину 24 февраля. В частности, они составили списки людей, «которых сочли угрозой российскому контролю». В эти списки вошли, в частности, политики, активисты и сотрудники спецслужб.

Остриан сравнила процесс «фильтрации» украинцев и их последующий вывоз в Россию с массовыми депортациями сталинского времени.

Украинские власти заявляли, что после начала войны около 1,6 миллиона жителей страны были насильственно переселены в Россию, в том числе около 250 тысяч детей. Проверить эти цифры невозможно, отметила Остриан.

Подробно о «фильтрационных лагерях»

Так страшно мне не было никогда «Медуза» рассказывает, как устроена система «фильтрационных лагерей» для украинцев, организованная российскими военными. И что происходит с теми, кто не смог пройти «фильтрацию»

Подробно о «фильтрационных лагерях»

Так страшно мне не было никогда «Медуза» рассказывает, как устроена система «фильтрационных лагерей» для украинцев, организованная российскими военными. И что происходит с теми, кто не смог пройти «фильтрацию»