В Индиане при стрельбе в торговом центре погибли четыре человека. Нападавшего убил вооруженный прохожий

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Вооруженный винтовкой мужчина открыл стрельбу в городе Гринвуд в штате Индиана.

Преступник открыл огонь в ресторанном дворике торгового центра около шести вечера 17 июля. Он убил трех человек, после чего его самого застрелил вооруженный прохожий.

Еще два человека были госпитализированы с ранениями. В общей сложности преступник, по словам очевидцев, совершил до 30 выстрелов.

Мотивы преступника пока остаются невыясненными.

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