В Индиане при стрельбе в торговом центре погибли четыре человека. Нападавшего убил вооруженный прохожий
Источник: BNO News
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Вооруженный винтовкой мужчина открыл стрельбу в городе Гринвуд в штате Индиана.
Преступник открыл огонь в ресторанном дворике торгового центра около шести вечера 17 июля. Он убил трех человек, после чего его самого застрелил вооруженный прохожий.
Еще два человека были госпитализированы с ранениями. В общей сложности преступник, по словам очевидцев, совершил до 30 выстрелов.
Мотивы преступника пока остаются невыясненными.