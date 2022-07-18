Российские журналисты сообщили об обстреле Новой Каховки во время визита Сергея Кириенко. Он не пострадал

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Украинская армия обстреляла город Новая Каховка в оккупированной Херсонской области, когда там находился первый замглавы Администрации президента России Сергей Кириенко. Об этом написал в своем телеграм-канале российский журналист Семен Пегов со ссылкой на источники в Херсонской области. Также об этом сообщил Mash.

По данным Пегова, Кириенко побывал на Каховской ГЭС, а затем встретился с представителями российских регионов, взявших шефство над районами Херсонской области. Когда совещание закончилось, и его участники стали разъезжаться, ВСУ нанесли удар по ГЭС — предположительно, тремя ракетами.

«Участники совещаний укрылись в подвальных помещениях. Из состава участников мероприятий никто не пострадал», — написал Пегов.

По информации Mash, в результате авиаудара по ГЭС погибли двое военнослужащих, еще один пропал без вести.

Источник РИА Новости из числа сопровождающих Кириенко также заявил, что Каховскую ГЭС обстреляли уже после первого замглавы Администрации президента РФ. «Мы в безопасности, все хорошо. <…> Ракеты попали прямо в площадку, где наши [делегации Кириенко] машины парковались. Два человека из охраны ГЭС погибли», — сказал он.

12 июля Baza и владикавказское издание «Ног Ирыстон» сообщили, что кортеж главы Северной Осетии Сергея Меняйло попал в засаду диверсионно-разведывательной группы во время визита чиновника в Украину. Меняйло якобы получил легкую контузию. Сам он заявил, что не пострадал.