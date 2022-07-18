Первая ракетка России Дарья Касаткина совершила каминг-аут

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Теннисистка Дарья Касаткина рассказала о своей гомосексуальности в интервью спортивному блогеру Вите Кравченко. На это обратил внимание Sports.ru.

«Я чуть-чуть нервничаю. Прямо так откровенно еще не было. Так, на камеру еще не было. Но мне на самом деле прикольно», — сказала Касаткина.

На вопрос, есть ли у нее девушка, теннисистка ответила «Да».

Витя Кравченко

Она выразила уважение футболистке Надежде Карповой, которая в июне стала первой профессиональной российской спортсменкой, сделавшей каминг-аут.

«Красотка. Я обрадовалась за нее и особенно за девчонок, которым это было важно услышать», — сказала Касаткина

Дарье Касаткиной 25 лет. Она занимает 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и имеет наибольшее количество очков среди российских теннисисток. За свою карьеру Касаткина выиграла четыре турнира WTA и семь турниров Международной федерации тенниса (ITF).

Каминг-аут Надежды Карповой

Российская футболистка Надежда Карпова открыто выступает против войны — пока футболисты молчат В интервью «Би-би-си» она заявила, что «Путин забрал у нас все»

Каминг-аут Надежды Карповой

Российская футболистка Надежда Карпова открыто выступает против войны — пока футболисты молчат В интервью «Би-би-си» она заявила, что «Путин забрал у нас все»